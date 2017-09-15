Мануэл Фернандеш: Для первого матча нормально
Источник: ФК «Локомотив»Комментарии
Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш подвел итог матча группового этапа Лиги Европы с «Копенгагеном» (0:0).
- Мы сыграли хорошо, но, конечно, можем еще лучше. Для первого матча нормально. «Копенгаген» - сильнейшая команда в группе. Считаю нулевую ничью справедливым результатом. Мы можем быть довольны набранным очком в этом матче, - приводит слова Фернандеша пресс-служба клуба.
Добавим, что в следующем туре «Локомотив» 28 сентября на домашнем поле встретится чешским «Злином».
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