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Мануэл Фернандеш: Для первого матча нормально

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш подвел итог матча группового этапа Лиги Европы с «Копенгагеном» (0:0).

- Мы сыграли хорошо, но, конечно, можем еще лучше. Для первого матча нормально. «Копенгаген» - сильнейшая команда в группе. Считаю нулевую ничью справедливым результатом. Мы можем быть довольны набранным очком в этом матче, - приводит слова Фернандеша пресс-служба клуба.

Добавим, что в следующем туре «Локомотив» 28 сентября на домашнем поле встретится чешским «Злином».

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