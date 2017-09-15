Эмилиано Ригони: Теперь хочу открыть счет голам за «Зенит» в РФПЛ

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони поделился впечатлениями от победного матча против «Вардара» в Лиге Европы, в котором он забил первый гол за сине-бело-голубых (5:0).

- Мы не ожидали, что будет легко. Да я бы и не сказал, что было легко. Это наш первый европейский матч в групповом этапе. Надо было выкладываться на сто процентов, что мы сделали и будем делать в следующих играх.

- Поздравляем также с первым забитым мячом. Какие чувства испытываете?

- Спасибо, я очень рад. Особенно приятно забивать сразу после того, как вышел на замену - почти не было времени, чтобы войти в игру. Поэтому это особенные чувства. Теперь хочу открыть счет голам в российской премьер-лиге.

- Этот гол принес «Зениту» крупнейшую победу на выезде в рамках групповых этапов Лиги Европы.

- Очень рад и поздравляю клуб с этим. Рад, что принял участие в такой исторической победе. Надеюсь, мы на правильном пути и в будущем должны продолжить в том же духе.

- Вы были значительно быстрее и опаснее, чем в матче с «Динамо». Почему так?

- Так получилось. У меня было больше возможностей, больше пространства, чем в игре с «Динамо». И соперник играл значительно ниже, чем предыдущий, в основном, оборонялся и у нас было много возможностей, одной из которых я не мог не воспользоваться, - приводит слова Ригони официальный сайт «Зенита».

Напомним, Ригони в матче с «Динамо» отыграл 55 минут. В игре против «Вардара» аргентинец вышел на поле на 64-й минуте, а на 89-й забил первый гол в составе «Зенита».

Матч в Македонии завершился победой петербуржцев со счетом 5:0. Помимо Ригони голы забили Артем Дзюба, Бранислав Иванович и Александр Кокорин, сделавший дубль.

Во втором туре Лиги Европы «Зенит» примет в Санкт-Петербурге «Реал Сосьедад». Игра состоится 28 сентября. Ближайший матч подопечные Роберто Манчини проведут 18 сентября дома против «Уфы».

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