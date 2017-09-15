Эмилиано Ригони: Теперь хочу открыть счет голам за «Зенит» в РФПЛ
Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони поделился впечатлениями от победного матча против «Вардара» в Лиге Европы, в котором он забил первый гол за сине-бело-голубых (5:0).
- Мы не ожидали, что будет легко. Да я бы и не сказал, что было легко. Это наш первый европейский матч в групповом этапе. Надо было выкладываться на сто процентов, что мы сделали и будем делать в следующих играх.
- Поздравляем также с первым забитым мячом. Какие чувства испытываете?
- Спасибо, я очень рад. Особенно приятно забивать сразу после того, как вышел на замену - почти не было времени, чтобы войти в игру. Поэтому это особенные чувства. Теперь хочу открыть счет голам в российской премьер-лиге.
- Этот гол принес «Зениту» крупнейшую победу на выезде в рамках групповых этапов Лиги Европы.
- Очень рад и поздравляю клуб с этим. Рад, что принял участие в такой исторической победе. Надеюсь, мы на правильном пути и в будущем должны продолжить в том же духе.
- Вы были значительно быстрее и опаснее, чем в матче с «Динамо». Почему так?
- Так получилось. У меня было больше возможностей, больше пространства, чем в игре с «Динамо». И соперник играл значительно ниже, чем предыдущий, в основном, оборонялся и у нас было много возможностей, одной из которых я не мог не воспользоваться, - приводит слова Ригони официальный сайт «Зенита».
Напомним, Ригони в матче с «Динамо» отыграл 55 минут. В игре против «Вардара» аргентинец вышел на поле на 64-й минуте, а на 89-й забил первый гол в составе «Зенита».
Матч в Македонии завершился победой петербуржцев со счетом 5:0. Помимо Ригони голы забили Артем Дзюба, Бранислав Иванович и Александр Кокорин, сделавший дубль.
Во втором туре Лиги Европы «Зенит» примет в Санкт-Петербурге «Реал Сосьедад». Игра состоится 28 сентября. Ближайший матч подопечные Роберто Манчини проведут 18 сентября дома против «Уфы».
После такого Кокорина захочет вся Европа. Он еще и с Дзюбой поделился (видео)
Матч
Голы
Кокорин 6 (0:1). Кокорин 21 (0:2). Дзюба 39 (0:3). Иванович 66 (0:4). Ригони 89 (0:5).
Состав
Вардар: Гачевски, Грнчаров, Амбарцумян, Велковски, Брдаровски (Глишич, 44), Николов, Григоров, Хуан Фелипе, Жигаури, Блажевски (Итало, 70), Барсегян
Зенит: Лунев, Иванович (Терентьев, 78), Кришито, Маммана, Нобоа, Кузяев, Мевля (Жирков, 82), Краневиттер, Полоз, Дзюба, Кокорин (Ригони, 63)
Предупреждения:
Хуан Фелипе, 44; Жигаури, 57 - нет
Судья:
Якоб Кехлет (Дания)
Место и дата
14 сентября 22:05, Филипп Второй, Текстовая трансляция