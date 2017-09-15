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Роб Клинкхаммер: Гарипов спас «Ак Барс» в овертайме

Источник:  ХК «Ак Барс»Комментарии

Форвард «Ак Барса» Роб Клинкхаммер подвел итоги мата регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (2:1 ОТ).

- Гарипов спас нас в овертайме и спасал в основное время. Он был великолепен! «Северсталь» могла забить больше, если бы не он, а единственная шайба, которую он пропустил, была забита очень красиво. Но Гарипов все равно здорово играл.

Это была очень сложная игра. «Северсталь» показала хороший хоккей, она очень старалась, и ей нужно отдать должное. Очень крепкая команда с хорошей обороной, которую было сложно пройти. Мы очень рады победе, — цитирует игрока официальный сайт «Ак Барса».

Добавим, что следующий матч в чемпионате КХЛ «Ак Барс» проведет 18 сентября дома против рижского «Динамо».

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