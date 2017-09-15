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Сергей Фурсенко: Молился, чтобы Ригони забил, а Мевля – красавец!

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко после матча Лиги Европы с «Вардаром» (5:0) оценил игру новичков петербуржцев Эмилиано Ригони и Михи Мевли.

- Ригони забил первый мяч за «Зенит».
- Я, честно говоря, молился, чтобы он забил, потому что это даст человеку возможность почувствовать себя нападающим. Потому что вы знаете, что болельщики всегда скептически настроены. А сейчас видно, насколько он скоростной, как владеет мячом. 

- Первый матч в чемпионате он провалил, откровенно говоря.
- Вы понимаете, он сколько летел из Аргентины. Там вызывали его в сборную - это тоже эмоциональный подъем. Разница во времени, поэтому ему можно простить, что он не набрал форму сразу. Кроме того, опытные тренеры дают возможность игроку посмотреть как играет команда. И он теперь понял это и влился в коллектив. Мне кажется, с этого начинается его карьера в «Зените».

- Как вам дебют Мевли?
- Мевля - красавец! У нас не хватало такого игрока. Он высокий, достаточно быстрый. Нам повезло, что мы в последний день взяли такого сильного центрального защитника.

- «Зенит» установил рекорд по результативности на выезде в Лиге Европы.
- Знаете, каждый следующий матч нужно выигрывать. Помните, как-то выиграли все матчи группового этапа, а потом провалили плей-офф. Поэтому нужно ровно, спокойно продолжать.

- После матча вы подарили одному из болельщиков галстук. Что это было?
- Он попросил у меня мой галстук, но он фартовый и я его всегда надеваю. Поэтому я попросил галстук у своего коллеги. Обещал болельщику, что отдам ему галстук, но не мой. Мы никогда болельщиков не обманываем.

- Как вас вообще приняли в Македонии?
- Принимали очень хорошо. Мы здесь играли со сборной, победили 1:0. Тогда я помню, что Акинфеев взял пенальти. Принимали хорошо, все молодцы, а особенно - Роберто Манчини, - приводит официальный сайт «Зенита» слова Фурсенко.

Напомним, «Зенит» разгромил «Вардар» в Скопье со счетом 5:0. Победу сине-бело-голубым принесли дубль Александра Кокорина и голы Артема Дзюбы, Бранислава Ивановича и Эмилиано Ригони.

Во втором туре Лиги Европы «Зенит» примет в Санкт-Петербурге «Реал Сосьедад». Игра состоится 28 сентября. Ближайший матч подопечные Роберто Манчини проведут 18 сентября дома против «Уфы».  

После такого Кокорина захочет вся Европа. Он еще и с Дзюбой поделился (видео)

Матч

Вардар - Зенит - 0:5 (0:3)

Голы

Кокорин 6 (0:1). Кокорин 21 (0:2). Дзюба 39 (0:3). Иванович 66 (0:4). Ригони 89 (0:5).

Состав

Вардар: Гачевски, Грнчаров, Амбарцумян, Велковски, Брдаровски (Глишич, 44), Николов, Григоров, Хуан Фелипе, Жигаури, Блажевски (Итало, 70), Барсегян

Зенит: Лунев, Иванович (Терентьев, 78), Кришито, Маммана, Нобоа, Кузяев, Мевля (Жирков, 82), Краневиттер, Полоз, Дзюба, Кокорин (Ригони, 63)

Предупреждения:

Хуан Фелипе, 44; Жигаури, 57 - нет

Судья:

Якоб Кехлет (Дания)

Место и дата

14 сентября 22:05, Филипп Второй, Текстовая трансляция

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