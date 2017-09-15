Сергей Фурсенко: Молился, чтобы Ригони забил, а Мевля – красавец!

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко после матча Лиги Европы с «Вардаром» (5:0) оценил игру новичков петербуржцев Эмилиано Ригони и Михи Мевли.

- Ригони забил первый мяч за «Зенит».

- Я, честно говоря, молился, чтобы он забил, потому что это даст человеку возможность почувствовать себя нападающим. Потому что вы знаете, что болельщики всегда скептически настроены. А сейчас видно, насколько он скоростной, как владеет мячом.

- Первый матч в чемпионате он провалил, откровенно говоря.

- Вы понимаете, он сколько летел из Аргентины. Там вызывали его в сборную - это тоже эмоциональный подъем. Разница во времени, поэтому ему можно простить, что он не набрал форму сразу. Кроме того, опытные тренеры дают возможность игроку посмотреть как играет команда. И он теперь понял это и влился в коллектив. Мне кажется, с этого начинается его карьера в «Зените».

- Как вам дебют Мевли?

- Мевля - красавец! У нас не хватало такого игрока. Он высокий, достаточно быстрый. Нам повезло, что мы в последний день взяли такого сильного центрального защитника.

- «Зенит» установил рекорд по результативности на выезде в Лиге Европы.

- Знаете, каждый следующий матч нужно выигрывать. Помните, как-то выиграли все матчи группового этапа, а потом провалили плей-офф. Поэтому нужно ровно, спокойно продолжать.

- После матча вы подарили одному из болельщиков галстук. Что это было?

- Он попросил у меня мой галстук, но он фартовый и я его всегда надеваю. Поэтому я попросил галстук у своего коллеги. Обещал болельщику, что отдам ему галстук, но не мой. Мы никогда болельщиков не обманываем.

- Как вас вообще приняли в Македонии?

- Принимали очень хорошо. Мы здесь играли со сборной, победили 1:0. Тогда я помню, что Акинфеев взял пенальти. Принимали хорошо, все молодцы, а особенно - Роберто Манчини, - приводит официальный сайт «Зенита» слова Фурсенко.

Напомним, «Зенит» разгромил «Вардар» в Скопье со счетом 5:0. Победу сине-бело-голубым принесли дубль Александра Кокорина и голы Артема Дзюбы, Бранислава Ивановича и Эмилиано Ригони.

Во втором туре Лиги Европы «Зенит» примет в Санкт-Петербурге «Реал Сосьедад». Игра состоится 28 сентября. Ближайший матч подопечные Роберто Манчини проведут 18 сентября дома против «Уфы».

После такого Кокорина захочет вся Европа. Он еще и с Дзюбой поделился (видео)