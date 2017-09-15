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Эктор Бельерин: «Арсенал» должен на поле показать, что он один из лучших в Лиге Европы

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин прокомментировал домашнюю победу над «Кельном» (3:1) в первом туре группового этапа Лиги Европы.

«Лига Европы - новое соревнование для нас. Думаем, мы одна из лучших команд в этом турнире и мы должны показать это на поле. Победа над «Борнмутом» в премьер-лиге и сегодняшний успех, когда мы победили, уступая в счете, придают нам уверенности. Будем тренироваться следующие два дня, чтобы быть готовыми к игре с «Челси», - цитирует игрока BBC Sport.

Матч

Арсенал - Кёльн - 3:1 (0:0)

Место и дата

14 сентября 23:05, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция

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