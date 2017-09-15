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Менди крайне недоволен своим рейтингом в игре FIFA 18

Источник:  Twitter.comКомментарии

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Франции​ Бенжамен Менди остался недоволен своим рейтингом в футбольном симуляторе FIFA 18.

«Ха-ха, EA Sports, вы вообще не смотрели ТВ последний год? 78, реально?!» - написал Менди на своей странице в Твиттере.

Добавим, что полноценный релиз FIFA 18 состоится 29 сентября на PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One и Xbox 360.

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