Менди крайне недоволен своим рейтингом в игре FIFA 18
Источник: Twitter.comКомментарии
Защитник «Манчестер Сити» и сборной Франции Бенжамен Менди остался недоволен своим рейтингом в футбольном симуляторе FIFA 18.
«Ха-ха, EA Sports, вы вообще не смотрели ТВ последний год? 78, реально?!» - написал Менди на своей странице в Твиттере.
Ahaha you dont have TV last year @EASPORTSFIFA ?? 78 really ?!! 🤷🏾♂️🤷🏾♂️🤷🏾♂️ pic.twitter.com/SurU939kL4— Benjamin Mendy (@benmendy23) 14 сентября 2017 г.
Добавим, что полноценный релиз FIFA 18 состоится 29 сентября на PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One и Xbox 360.
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