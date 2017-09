Менди крайне недоволен своим рейтингом в игре FIFA 18

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Франции​ Бенжамен Менди остался недоволен своим рейтингом в футбольном симуляторе FIFA 18.

«Ха-ха, EA Sports, вы вообще не смотрели ТВ последний год? 78, реально?!» - написал Менди на своей странице в Твиттере.

Ahaha you dont have TV last year @EASPORTSFIFA ?? 78 really ?!! 🤷🏾‍♂️🤷🏾‍♂️🤷🏾‍♂️ pic.twitter.com/SurU939kL4