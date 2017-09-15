Кристиан Нобоа: Особенно рады, что в матче с «Вардаром» все получилось у Дзюбы, Кокорина, Полоза и Ригони

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа оценил игру против «Вардара» в первом туре группового этапа Лиги Европы (5:0).

- Показали хороший футбол. Очень рады, что забили пять голов, а особенно, что все получилось у наших нападающих - Дзюбы, Кокорина, Полоза и Ригони.

- За счет чего удалось забить пять?

- Мы очень хорошо выглядели в атаке, создавали много моментов и все сегодня получилось.

- «Вардар» чем-то удивил?

- Они здорово оборонялись, но мы забили быстрый мяч, а это очень важно. Кокорин забил, они открылись и начали атаковать, чем мы и воспользовались.

- После первого тайма игра была по сути сделана. Что Манчини сказал в перерыве?

- Ну, хоть мы и выигрывали 3:0, но после перерыва они могли попытаться отыграться - в футболе возможно все. Говорил, чтобы мы сохраняли концентрацию, играли как в первом тайме. Так и победили, - приводит слова Нобоа официальный сайт «Зенита».

Напомним, победу сине-бело-голубым принесли дубль Александра Кокорина и голы Артема Дзюбы, Бранислава Ивановича и Эмилиано Ригони. Дмитрий Полоз в этой игре отметился голевой передачей.

Во втором туре Лиги Европы «Зенит» примет в Санкт-Петербурге «Реал Сосьедад». Игра состоится 28 сентября. Ближайший матч подопечные Роберто Манчини проведут 18 сентября дома против «Уфы».

После такого Кокорина захочет вся Европа. Он еще и с Дзюбой поделился (видео)