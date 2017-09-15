Кристиан Нобоа: Особенно рады, что в матче с «Вардаром» все получилось у Дзюбы, Кокорина, Полоза и Ригони
Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа оценил игру против «Вардара» в первом туре группового этапа Лиги Европы (5:0).
- Показали хороший футбол. Очень рады, что забили пять голов, а особенно, что все получилось у наших нападающих - Дзюбы, Кокорина, Полоза и Ригони.
- За счет чего удалось забить пять?
- Мы очень хорошо выглядели в атаке, создавали много моментов и все сегодня получилось.
- «Вардар» чем-то удивил?
- Они здорово оборонялись, но мы забили быстрый мяч, а это очень важно. Кокорин забил, они открылись и начали атаковать, чем мы и воспользовались.
- После первого тайма игра была по сути сделана. Что Манчини сказал в перерыве?
- Ну, хоть мы и выигрывали 3:0, но после перерыва они могли попытаться отыграться - в футболе возможно все. Говорил, чтобы мы сохраняли концентрацию, играли как в первом тайме. Так и победили, - приводит слова Нобоа официальный сайт «Зенита».
Напомним, победу сине-бело-голубым принесли дубль Александра Кокорина и голы Артема Дзюбы, Бранислава Ивановича и Эмилиано Ригони. Дмитрий Полоз в этой игре отметился голевой передачей.
Во втором туре Лиги Европы «Зенит» примет в Санкт-Петербурге «Реал Сосьедад». Игра состоится 28 сентября. Ближайший матч подопечные Роберто Манчини проведут 18 сентября дома против «Уфы».
После такого Кокорина захочет вся Европа. Он еще и с Дзюбой поделился (видео)
Матч
Голы
Кокорин 6 (0:1). Кокорин 21 (0:2). Дзюба 39 (0:3). Иванович 66 (0:4). Ригони 89 (0:5).
Состав
Вардар: Гачевски, Грнчаров, Амбарцумян, Велковски, Брдаровски (Глишич, 44), Николов, Григоров, Хуан Фелипе, Жигаури, Блажевски (Итало, 70), Барсегян
Зенит: Лунев, Иванович (Терентьев, 78), Кришито, Маммана, Нобоа, Кузяев, Мевля (Жирков, 82), Краневиттер, Полоз, Дзюба, Кокорин (Ригони, 63)
Предупреждения:
Хуан Фелипе, 44; Жигаури, 57 - нет
Судья:
Якоб Кехлет (Дания)
Место и дата
14 сентября 22:05, Филипп Второй, Текстовая трансляция