Арсен Венгер: В нашей команде нет иерархии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал домашнюю победу над «Кельном» (3:1) в первом туре группового этапа Лиги Европы.

- Мы медленно начали матч, из-за чего пропустили необязательный гол. После этого важно было не запаниковать и начать играть в свою игру. Нам это удалось: мы контролировали матч и убедительно взяли верх в концовке. Сегодня мы выступали в экспериментальном составе. Но все игроки, которые вышли на поле, - классные футболисты. В нашей команде нет иерархии, - цитирует специалиста BT Sport.