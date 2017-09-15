Арсен Венгер: В нашей команде нет иерархии
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал домашнюю победу над «Кельном» (3:1) в первом туре группового этапа Лиги Европы.
- Мы медленно начали матч, из-за чего пропустили необязательный гол. После этого важно было не запаниковать и начать играть в свою игру. Нам это удалось: мы контролировали матч и убедительно взяли верх в концовке. Сегодня мы выступали в экспериментальном составе. Но все игроки, которые вышли на поле, - классные футболисты. В нашей команде нет иерархии, - цитирует специалиста BT Sport.
Матч
Место и дата
14 сентября 23:05, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция
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