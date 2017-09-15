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Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россия увеличила отрыв от Португалии, занимающей седьмое место в рейтинге коэффициентов УЕФА.

Российские команды на минувшей еврокубковой неделе заработали шесть очков в рейтинг коэффициентов УЕФА. ЦСКА в Лиге чемпионов обыграл «Бенфику» (2:1), а «Спартак» сыграл вничью с «Марибором» (1:1). В Лиге Европы «Зенит» разгромил «Вардар» (5:0), а «Локомотив» разошелся миром с «Копенгагеном» (0:0). Тем самым копилка России пополнилась 1,200 балла.

Португальские команды принесли своей ассоциации 0,833 балла. В лиге чемпионов «Порту» проиграл «Бешикташу» (1:3), «Спортинг» переиграл «Олимпиакос» (3:2). В Лиге Европы «Витория Гимарайнш» довольствовалась ничьей с «Ред Булл Зальцбург» (1:1), а «Брага» переиграла «Хоффенхайм» (2:1).

Таким образом, Россия, на счету которой 45,382 балла, увеличила свой отрыв от Португалии (41,581) в борьбе за шестое место, дающее право заявить в Лигу чемпионов 3 команды и такое же количество команд в Лигу Европы в сезоне-2019/20.

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