Столе Сольбаккен: Мы должны были побеждать «Локомотив»

Главный тренер «Копенгагена» Столе Сольбаккен подвел итог матча первого тура группового этапа Лиги Европы против «Локомотива» (0:0).

- Сегодня у нас было преимущество, и мы должны были победить, просто не получилось. У «Локомотива» хорошие защитники, которые не допускали ошибок. В целом получился красивый матч, на уровне Лиги Европы. Мы очень хорошо играли, футболисты чувствовали друг друга, делали ловушки для «Локомотива», но соперник на них не попался, - передает слова Сольбаккена ТАСС.

Добавим, что в следующем туре «Локомотив» 28 сентября примет на своем поле чешский «Злин».