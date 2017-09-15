Максим Майоров: В каких-то моментах «Салавату» чуть-чуть не фартануло

Нападающий «Салавата Юлаева» Максим Майоров поделился эмоциями после победы над «Торпедо» (2:1).

- Хочу сказать, что играли сегодня хорошо, как и договаривались, как нарабатывали. В первых двух периодах были проблемы с реализацией, мы не могли забить, но правильная работа и действия привели к такому результату, мы выиграли.

Я бы не сказал, что не получалось в большинстве. Мы хорошо играли, правильно. Просто в каких-то моментах нам чуть-чуть не фартануло, где-то лишняя передача была. Такие моменты бывают. Иногда все залетает, иногда нет. Хорошо, что мы не сошли с этого пути, играли и дождались, - передает слова Майорова официальный сайт клуба.

Добавим, что в следующем матче 16 сентября «Салават Юлаев» встретится со «Спартаком».