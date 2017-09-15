Владимир Тарасенко: Хочу стать настоящим лидером «Сент-Луиса»

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко рассказал о планах на предстоящий сезон в Национальной хоккейной лиге.

- Я хочу создавать больше голевых моментов на льду. Если тебе хватает силы и энергии, ты будешь на это способен. Для этого нужно что-то изменить в своей подготовке, выйти на новый уровень. Кроме того, очень важно правильное питание. И вообще надо делать много правильных вещей. Я заметил, что сейчас чувствую себя получше, чем раньше.

Я готов к большей ответственности на льду. Хочу быть не просто хорошим форвардом, который забивает голы, а настоящим лидером «Блюз» на площадке. А цель у нас у всех одна - как можно больше побеждать и завоевать Кубок Стэнли, - передает слова Тарасенко официальный сайт НХЛ.

