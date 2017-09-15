Хенрик Лундквист: Не согласился бы на обмен в команду, претендующую на Кубок Стэнли

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист рассказал, что не стал бы просить обмена в команду, претендующую на Кубок Стэнли.

- Гарантий того, что ты выиграешь Кубок, все равно нет и быть не может. Поэтому - нет, не согласился бы. Вопрос ведь не только в выигрыше Кубка как такового. Дорога, которая ведет туда, для меня точно так же важна. После 12 лет, проведенных в клубе, я чувствую, что «Рейнджерс» сделали для меня настолько много, что я не могу не быть им за это благодарным, - передает слова Лундквиста официальный сайт НХЛ.