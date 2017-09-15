Сандис Озолиньш: «Сочи» нас переиграл, перебегал, переборол

Главный тренер рижского «Динамо» Сандис Озолиньш подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (1:5).

– В самом начале игры удалось реализовать большинство, но потом противник нас переиграл, перебегал, переборол и в конечном итоге такой счет после окончания матча. В третьем периоде это не были такие моменты, где мы бы бежали отыгрываться, это не был тот случай, который привел к такому результату, - приводит слова Озолиньша официальный сайт «Сочи».