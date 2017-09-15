Сандис Озолиньш: «Сочи» нас переиграл, перебегал, переборол
Главный тренер рижского «Динамо» Сандис Озолиньш подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (1:5).
– В самом начале игры удалось реализовать большинство, но потом противник нас переиграл, перебегал, переборол и в конечном итоге такой счет после окончания матча. В третьем периоде это не были такие моменты, где мы бы бежали отыгрываться, это не был тот случай, который привел к такому результату, - приводит слова Озолиньша официальный сайт «Сочи».
Матч
ХК Сочи - Динамо Р - 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)
Голы:
Балинскис (Лессио, Елисеев), 1:15 (0:1 - бол.). О'Делл (Хохлов, Падакин), 10:44 (1:1). Хомицкий (Лапенков, Морозов), 27:51 (2:1). Энеруд (Коллинс, Уэллман), 41:20 (3:1). О'Делл (Падакин), 44:47 (4:1). О'Делл (Щитов, Падакин), 58:11 (5:1).
Место и дата
14 сентября 19:30, Большой, Онлайн-трансляция