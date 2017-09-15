Кокорин включен в список претендентов на звание лучшего игрока тура Лиги Европы

Иборра поздравил Черышева с возвращением на поле Полузащитник «Лестер Сити» Висенте Иборра поздравил российского футболиста Дениса Черышева с возвращением на поле.

Столе Сольбаккен: Мы должны были побеждать «Локомотив» Главный тренер «Копенгагена» Столе Сольбаккен подвел итог матча первого тура группового этапа Лиги Европы против «Локомотива» (0:0).

Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА Россия увеличила отрыв от Португалии, занимающей седьмое место в рейтинге коэффициентов УЕФА.

Арсен Венгер: В нашей команде нет иерархии Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал домашнюю победу над «Кельном» (3:1) в первом туре группового этапа Лиги Европы.