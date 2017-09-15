Кокорин включен в список претендентов на звание лучшего игрока тура Лиги Европы
Источник: UEFA (УЕФА)Комментарии
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин включен в список претендентов на звание лучшего игрока первого тура группового этапа Лиги Европы.
Среди претендентов также значатся: Андре Силва («Милан»), Константин Будеску («Стяуа»), Алехандро Гомес («Аталанта»), Алексис Санчес («Арсенал»), Саман Годдос («Эстерсунд»), Мемфис Депай («Лион»), Диего Льоренте («Реал Сосьедад»).
Напомним, что во вчерашнем матче «Зенита» с «Вардаром» (5:0) Кокорин стал автором двух голов, а также сделал одну результативную передачу.
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