Иборра поздравил Черышева с возвращением на поле

Полузащитник «Лестер Сити» Висенте Иборра поздравил российского футболиста Дениса Черышева с возвращением на поле.

«Я очень рад за тебя, мой друг. Очень долго ждал этого момента», - написал Иборра в своем твиттере.

Cuánto me alegro por ti amigo. Mucho tiempo esperando este momento. 💪🏻⚽️ I'm so happy for you, my friend. Long time waiting for this moment. pic.twitter.com/cf5TdTfvyy