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Андрей Кириленко: Сборная Сербии опасна своими «большими»

Источник:  «Известия»Комментарии

Президент РФБ Андрей Кириленко перед полуфиналом Евробаскета-2017 в Турции со сборной Сербии высказался о сопернике.

«Нашей целью было добраться до четвертьфинала, и мы уже перевыполнили этот план, – приводят «Известия» слова Кириленко. – Каждая следующая игра – это бонус.

Сербов мы очень хорошо знаем, играли с ними товарищеский матч до Евробаскета и на групповом этапе турнира. Это команда очень опасна своими «большими», которые уверенно выигрывают подборы на своем и чужом щите. Результат матча будет во многом зависеть от того, сможем ли мы сдержать Бобана Марьяновича (рост 2,21 м) и Огнена Кузмича (рост 2,16 м).

В этой ситуации я очень рассчитываю на Тимофея Мозгова. Он прибавляет от игры к игре и в четвертьфинале с Грецией провел свой лучший матч на Евробаскете. Мы немного недооцениваем его вклад в победы, для меня он – системообразующий игрок, который создает постоянное давление и открывает зоны для своих партнеров».

Напомним, матч Россия – Сербия пройдет 15 сентября в Стамбуле. Начало – 21:30 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Отметим, что накануне первым финалистом турнира стала сборная Словении, которая обыграла Испанию (92:72).

Матч

Россия - Сербия

Место и дата

15 сентября 21:30, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция

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