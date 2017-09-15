Маринато Гилерме: В последний раз болельщики так свистели в матче со «Спартаком»
Голкипер
«Локомотива» Маринато Гилерме подвел итоги матча с «Копенгагеном»
(0:0) в первом туре группового этапа Лиги Европы.
– Ничья на выезде с хорошей командой – это неплохой
результат, – приводит слова Гилерме официальный сайт «Локомотива». – Игра
получилась сложной и равной.
– Показалось, что во
втором тайме «Локомотив» подсел.
– Просто «Копенгаген» играл дома и во втором тайме пошел вперед. Датчане высоко прессинговали и отбирали мяч. Отсюда и впечатление, что мы подсели. Команда в хорошей форме.
– В концовке игры
тянули время?
– Я бы не сказал. После 85-й минуты нужно не суетиться, а успокоить игру. Обычный эпизод.
– Болельщики очень
громко свистели.
– Да, наверное, такой свист в последний раз был в матче со «Спартаком».
– Сами довольны игрой
«Локомотива»?
– Мне не понравилось, что слишком мало владели мячом. Ну а результат неплохой.
Во втором туре 28 сентября «Локомотив» сыграет дома с «Фастав Злином». Начало матча – 22:05 (мск).
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Копенгаген - Локомотив - 0:0
Состав
Копенгаген: Ольсен, Бойлесен, Вавро, Люфтнер, Анкерсен, Грегуш, Зека (Квист, 86), Куск (Фальк, 62), Вербич, Павлович (Пушич, 81), Сотириу
Локомотив: Гилерме, Рыбус, Михалик, Пейчинович, Кверквелия, Денисов И., Игнатьев, Фарфан (Эдер, 70), Фернандеш, Тарасов, Миранчук А. (Миранчук А., 82)
Предупреждения:
Зека, 69 - Рыбус, 26; Михалик, 45; Тарасов, 84
Судья:
Хюсейн Гечек (Турция)
Место и дата
14 сентября 20:00, Паркен, Текстовая трансляция