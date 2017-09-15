Маринато Гилерме: В последний раз болельщики так свистели в матче со «Спартаком»

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме подвел итоги матча с «Копенгагеном» (0:0) в первом туре группового этапа Лиги Европы.

– Ничья на выезде с хорошей командой – это неплохой результат, – приводит слова Гилерме официальный сайт «Локомотива». – Игра получилась сложной и равной.

– Показалось, что во втором тайме «Локомотив» подсел.

– Просто «Копенгаген» играл дома и во втором тайме пошел вперед. Датчане высоко прессинговали и отбирали мяч. Отсюда и впечатление, что мы подсели. Команда в хорошей форме.

– В концовке игры тянули время?

– Я бы не сказал. После 85-й минуты нужно не суетиться, а успокоить игру. Обычный эпизод.

– Болельщики очень громко свистели.

– Да, наверное, такой свист в последний раз был в матче со «Спартаком».

– Сами довольны игрой «Локомотива»?

– Мне не понравилось, что слишком мало владели мячом. Ну а результат неплохой.

Во втором туре 28 сентября «Локомотив» сыграет дома с «Фастав Злином». Начало матча – 22:05 (мск).

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча