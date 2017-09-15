Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Адмирал0 : 0ЦСКА
Теннис  Балаж- : -Хачанов
Хоккей  СКА- : -Металлург
Теннис  Фучович- : -Рублев
Футбол  Арсенал Тула- : -Динамо
Баскетбол  Россия- : -Сербия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Маринато Гилерме: В последний раз болельщики так свистели в матче со «Спартаком»

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме подвел итоги матча с «Копенгагеном» (0:0) в первом туре группового этапа Лиги Европы.

– Ничья на выезде с хорошей командой – это неплохой результат, – приводит слова Гилерме официальный сайт «Локомотива». – Игра получилась сложной и равной.

– Показалось, что во втором тайме «Локомотив» подсел.
– Просто «Копенгаген» играл дома и во втором тайме пошел вперед. Датчане высоко прессинговали и отбирали мяч. Отсюда и впечатление, что мы подсели. Команда в хорошей форме.

– В концовке игры тянули время?
– Я бы не сказал. После 85-й минуты нужно не суетиться, а успокоить игру. Обычный эпизод.

– Болельщики очень громко свистели.
– Да, наверное, такой свист в последний раз был в матче со «Спартаком».

– Сами довольны игрой «Локомотива»?
– Мне не понравилось, что слишком мало владели мячом. Ну а результат неплохой.

Во втором туре 28 сентября «Локомотив» сыграет дома с «Фастав Злином». Начало матча – 22:05 (мск).

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

Копенгаген - Локомотив - 0:0

Состав

Копенгаген: Ольсен, Бойлесен, Вавро, Люфтнер, Анкерсен, Грегуш, Зека (Квист, 86), Куск (Фальк, 62), Вербич, Павлович (Пушич, 81), Сотириу

Локомотив: Гилерме, Рыбус, Михалик, Пейчинович, Кверквелия, Денисов И., Игнатьев, Фарфан (Эдер, 70), Фернандеш, Тарасов, Миранчук А. (Миранчук А., 82)

Предупреждения:

Зека, 69 - Рыбус, 26; Михалик, 45; Тарасов, 84

Судья:

Хюсейн Гечек (Турция)

Место и дата

14 сентября 20:00, Паркен, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Педро Роша: Россия – невероятная страна, и рад быть здесьФорвард «Спартака» Педро Роша рассказал о том, как следит за своим бывшим клубом «Гремио», и поделился впечатлениями о России.Покажите игру «Локо» Каррере! В чем была прекрасна команда СеминаПокажите игру «Локо» Каррере! В чем была прекрасна команда СеминаВ первом матче Лиги Европы «Локо» не смог победить «Копенгаген», но показал готовность играть на результат и добиваться его.«Урал» расторг контракт с ГригорьевымФорвард Максим Григорьев покидает «Урал». По взаимному согласию сторон клуб и 27-летний нападающий расторгли контракт.РФПЛ. 10-й тур. «Арсенал» примет «Динамо» и другие матчиРезультаты матчей 10-го тура российской премьер-лиги.Александр Бубнов: Дзюбе еще предстоит набрать форму через игрыФутбольный эксперт Александр Бубнов высказался об игре форварда «Зенита» Артема Дзюбы в матче группового этапа Лиги Европы с «Вардаром» (5:0) на стадионе «Филипп II» в Скопье.
Футбол
Александр Бубнов: Для «Локомотива» ничья в Копенгагене – положительный результат
Футбол
Давид Юрченко: «Спартаку» не составит труда играть с «Тосно» через три дня после «Марибора»
Футбол
Жозеп Бартомеу: Месси не нужно подписывать контракт, это уже сделал его отец
Баскетбол
Бобан Марьянович: Дуэль с Мозговым будет интересной
все новости
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Копенгаген
Копенгагенкалендарьстатистика
Маринато Гилерме
Маринато Гилермевсе новости
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости