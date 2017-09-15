Арсен Венгер: В какой-то момент я подумал, что матч с Кельном не состоится

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер после матча группового этапа Лиги Европы с «Кельном» (3:1) признался, что до начала игры не был уверен в том, что она состоится.

Начало матча на стадионе «Эмирейтс» было отложено на один час, чтобы разместить 20 тысяч болельщиков «Кельна», приехавших в Лондон на первую за 25 лет игру своего клуба в еврокубках. Изначально гостям было выделено только 2900 билетов.

«Мы живем в обществе со 100-процентной безопасностью, – приводит BBC слова Венгера. – Когда я увидел то, что творится вокруг стадиона, подумал, что игра вообще не начнется. Не знаю, как болельщики «Кельна» проникли к нашим болельщикам. Но это им удалось.

Мы терпеливо ждали в раздевалки и прикидывали все варианты: «Можем ли мы сыграть завтра? На следующей неделе?».

Было много разговоров, которые приходилось учитывать. В какой-то момент я подумал, что матч не состоится».

Напомним, «Арсенал» одержал волевую победу, пропустив первый гол на девятой минуте от колумбийца Джона Кордобы. После перерыва в составе «канониров» отличились босниец Сеад Колошинац, чилиец Алексис Санчес и испанец Эктор Бельерин.

Во втором туре 28 сентября «Арсенал» сыграет с БАТЭ на «Борисов-Арене».