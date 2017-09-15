Главгосэкспертиза утвердила проект реконструкции моста к стадиону на Крестовском

Переправа между Крестовским и Елагиным островами в Петербурге будет отремонтирована к чемпионату мира.

Такое решение было принято в связи с тем, что переживший несколько реконструкций старинный мост может не выдержать увеличения числа пешеходов после запуска в эксплуатацию стадиона, строящегося на Крестовском острове к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Изучив представленные на повторную экспертизу материалы, специалисты Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России пришли к выводу, что проектная документация и результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация - результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Проект предусматривает капитальный ремонт Второго Елагина моста, который соединяет Крестовский и Елагин острова в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Длина моста - 139,2 м, ширина – 14,5 м, длина разводного полета – шестнадцать метров.

Как сообщает Главгосэкспертиза, работы будут проходить в три этапа: инженерная подготовка строительной площадки, основной этап и заключительный. В рамках основного проведут капитальный ремонт фундаментов береговых опор моста, укрепление береговых подпорных стенок, возведут фундаменты опор и высокие ростверки. Также будут смонтированы новые деревянные и отремонтированы металлические опоры, деревянные прогоны и лаги, произведены укладка и подгонка мостового полотна, настила прохожей части, монтаж перильного ограждения и опор освещения.

На третьем, заключительном, этапе работ проведут капитальный ремонт подходов к мосту, в том числе расстановку дорожных и навигационных знаков, а также демонтаж и восстановление существующих сетей электроснабжения и наружного освещения объекта.

На время ремонта движение для пешеходов и водного транспорта будет полностью перекрыто. Для того, чтобы попасть на Елагин остров, можно будет пройти по первому Елагину мосту или использовать другие маршруты.

ВВ представленной Главгосэкспертизой справке сообщается, что первый мост на этом участке появился в 1821 году и стал девятым наплавным мостом Санкт-Петербурга. В 1852 году его заменили одиннадцатипролетным деревянным балочным мостом, после Великой Отечественной войны деревянные балки были заменены на металлические, опоры разводного пролета обновлены, в результате чего количество пролетов сократилось до восьми. В 1990 году была проведена последняя реконструкция, в ходе которой восстановили обшивку опор разводного пролета, а оставшиеся деревянные устои заменили на железобетонные. При этом мост перекрыли для движения транспорта и сделали пешеходным.

Решение о необходимости проведения капитального ремонта было принято еще в 2007 году в рамках утвержденной правительством Санкт-Петербурга «Концепции развития и приведения в нормативное состояние дорожных сооружений города до 2015 года». К реализации проекта приступили после начала строительства на Крестовском острове футбольного стадиона к Чемпионату мира, добираться до которого многие болельщики будут именно по Второму Елагину мосту.

Мост - объект культурного наследия федерального значения, поэтому проект, получивший положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусматривает решения по сохранению существующей конструктивной схемы и габаритов, а также подбора материалов, из которых будут изготовлены новые элементы.