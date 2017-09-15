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Огнен Кузмич: У сборной России игроки очень высокого класса и очень сильный тренер

Источник:  «Известия»Комментарии

Центровой сборной Сербии Огнен Кузмич перед полуфиналом Евробаскета-2017 в Турции с Россией высказался о сопернике.

«В составе российской команды собраны игроки очень высокого уровня: Швед, Мозгов, Воронцевич, а также очень сильный тренер – Базаревич, – приводят «Известия» слова Кузмича. – Нам будет сложно, но мы очень хотим выиграть этот Евробаскет и сделаем все для победы. К тому же нам надо взять реванш у вашей команды за поражение на групповом этапе».

Напомним, сборная России выиграла у Сербии на групповом этапе (75:72), однако первое место в группе осталось за сербами.

Матч Россия – Сербия пройдет 15 сентября в Стамбуле. Начало – 21:30 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

Россия - Сербия

Место и дата

15 сентября 21:30, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция

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