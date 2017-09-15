Бобан Марьянович: Дуэль с Мозговым будет интересной
Центровой сборной
Сербии Бобан Марьянович перед полуфиналом Евробаскета-2017 в Турции с Россией
рассказал, чего ждет от противостояния с центровым Тимофеем Мозговым.
«Это будет интересная дуэль, – приводят «Известия» слова Марьяновича. – Мозгов – сильный центровой, играющий в НБА, с ним всегда непросто. Нам надо еще раз внимательно изучить видеоматериалы с участием сборной России и сделать выводы.
После матча группового этапа многое изменилось. Мы должны использовать свой победный опыт на последних крупных турнирах и выйти в финал».
Напомним, на групповом этапе турнира Россия нанесла поражение Сербии (75:72).
Матч Россия – Сербия пройдет 15 сентября в Стамбуле. Начало – 21:30 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Накануне первым финалистом турнира стала сборная Словении, которая обыграла Испанию (92:72).
Матч
Место и дата
15 сентября 21:30, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция