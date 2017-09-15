СКА – «Металлург» Мг. Мальцев тренируется во втором звене с Калининым и Широковым
СКА готовится к матчу регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского «Металлурга».
На открытой раскатке армейцы занимались в следующих сочетаниях:
1 звено: Гавриков - Херсли, Ковальчук - Дацюк - Барабанов;
2 звено: Чудинов - Хафизуллин, Калинин - Мальцев - Широков;
3 звено: Зуб - Зубарев, Гусев - Прохоркин - Плотников;
4 звено: Рыков - Рундблад, Каблуков - Тихонов - Кетов.
Напомним, встреча между СКА и «Металлургом» пройдет 15 сентября в Петербурге, начало встречи в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию игры.
Армейцы - действующий обладатель Кубка Гагарина. В финальной серии плей-офф-2016/17 команда Олега Знарка в пяти матчах одолела подопечных Ильи Воробьева.
Матч
Место и дата
15 сентября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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