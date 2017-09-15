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Владимир Федосов: К Мозякину будет особое внимание. Он же прирожденный бомбардир

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Тренер СКА Владимир Федосов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского «Металлурга».

- Мальцев начинал 13-м нападающим, потом играл в центре четвертого звена, теперь в центре второго. Так и до сборной недалеко?
- Если будет так прогрессировать - почему нет? Никаких подводных течений нет.

- Когда ждать Максима Карпова?
- Три-четыре дня и он будет в основной группе тренироваться.

- Вы говорили, что Антон Белов сыграет с «Магниткой». Что-то пошло не так?
- Нет, просто решили его поберечь. Есть небольшая травма нижней части тела. Ему же лучше будет.

- Вы всегда говорите, что отталкиваетесь при подготовке от себя. Даже перед «Магниткой»?
- Я всегда так буду говорить, потому что у нас есть свои налаженные схемы. Нет смысла что-то менять.

- К Мозякину будет особое внимание?
- Конечно. Он же прирожденный бомбардир. Какие советы защитникам? Всегда быть ближе к нему и не давать бросать, - приводит слова Федосова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, встреча между СКА и «Металлургом» пройдет 15 сентября в Петербурге, начало встречи в 19:30. «Советский спорт» проведет  текстовую трансляцию игры.

Армейцы - действующий обладатель Кубка Гагарина. В финальной серии плей-офф-2016/17 команда Олега Знарка в пяти матчах одолела подопечных Ильи Воробьева.

Матч

СКА - Металлург Мг

Место и дата

15 сентября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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