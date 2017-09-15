Владимир Федосов: К Мозякину будет особое внимание. Он же прирожденный бомбардир

Тренер СКА Владимир Федосов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского «Металлурга».

- Мальцев начинал 13-м нападающим, потом играл в центре четвертого звена, теперь в центре второго. Так и до сборной недалеко?

- Если будет так прогрессировать - почему нет? Никаких подводных течений нет.

- Когда ждать Максима Карпова?

- Три-четыре дня и он будет в основной группе тренироваться.



- Вы говорили, что Антон Белов сыграет с «Магниткой». Что-то пошло не так?

- Нет, просто решили его поберечь. Есть небольшая травма нижней части тела. Ему же лучше будет.



- Вы всегда говорите, что отталкиваетесь при подготовке от себя. Даже перед «Магниткой»?

- Я всегда так буду говорить, потому что у нас есть свои налаженные схемы. Нет смысла что-то менять.



- К Мозякину будет особое внимание?

- Конечно. Он же прирожденный бомбардир. Какие советы защитникам? Всегда быть ближе к нему и не давать бросать, - приводит слова Федосова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, встреча между СКА и «Металлургом» пройдет 15 сентября в Петербурге, начало встречи в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию игры.

Армейцы - действующий обладатель Кубка Гагарина. В финальной серии плей-офф-2016/17 команда Олега Знарка в пяти матчах одолела подопечных Ильи Воробьева.