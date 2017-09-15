Владислав Гавриков: С каким счетом СКА обыграет «Магнитку»? Кто сказал, что мы должны их обыграть?
Защитник СКА Владислав Гавриков поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского «Металлурга».
- С каким счетом обыграете
«Магнитку» сегодня?
- Кто сказал, что мы должны их обыграть? Неуместный вопрос, по-моему, нет?
- У СКА десять побед
подряд.
- Ну и что? Идем от игры к игре, шаг за шагом. Нельзя думать наперед.
- Какие-то конкретные
установки по игре против Мозякина получали от тренерского штаба?
- Еще будет собрание. Если что-то будет – поставят.
- Вы не раз с ним
встречались на льду. Что нужно делать, чтобы его остановить?
- Чтобы он не играл, наверное. Все знают, какой он игрок, какие у него сильные качества. Это большой мастер, не так все просто.
- Когда забивает СКА –
стреляет пушка, как в Коламбусе. Так вас мысленно готовят к НХЛ?
- Странный вопрос, не знаю (смеется). Пушка – один из символов Петербурга, просто совпадение.
- Матч – повторение финала
Кубка Гагарина. Определенное волнение есть из-за этого?
- Конечно. Все понимают, какой у нас соперник сегодня, финалист прошлого года.
- Вы смотрели
финальную серию?
- Отрывками.
- Вы взяли 46-й номер. Это в честь маскота Коня-огня или
Ильи Любушкина?
- В честь Любушкина лучше будет (смеется), - приводит слова Гаврикова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, встреча между СКА и «Металлургом» пройдет 15 сентября в Петербурге, начало встречи в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию игры.
Армейцы - действующий обладатель Кубка Гагарина. В финальной серии плей-офф-2016/17 команда Олега Знарка в пяти матчах одолела подопечных Ильи Воробьева.
Матч
Место и дата
15 сентября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция