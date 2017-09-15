Владислав Гавриков: С каким счетом СКА обыграет «Магнитку»? Кто сказал, что мы должны их обыграть?

Защитник СКА Владислав Гавриков поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского «Металлурга».



- С каким счетом обыграете «Магнитку» сегодня?

- Кто сказал, что мы должны их обыграть? Неуместный вопрос, по-моему, нет?

- У СКА десять побед подряд.

- Ну и что? Идем от игры к игре, шаг за шагом. Нельзя думать наперед.

- Какие-то конкретные установки по игре против Мозякина получали от тренерского штаба?

- Еще будет собрание. Если что-то будет – поставят.

- Вы не раз с ним встречались на льду. Что нужно делать, чтобы его остановить?

- Чтобы он не играл, наверное. Все знают, какой он игрок, какие у него сильные качества. Это большой мастер, не так все просто.

- Когда забивает СКА – стреляет пушка, как в Коламбусе. Так вас мысленно готовят к НХЛ?

- Странный вопрос, не знаю (смеется). Пушка – один из символов Петербурга, просто совпадение.

- Матч – повторение финала Кубка Гагарина. Определенное волнение есть из-за этого?

- Конечно. Все понимают, какой у нас соперник сегодня, финалист прошлого года.

- Вы смотрели финальную серию?

- Отрывками.

- Вы взяли 46-й номер. Это в честь маскота Коня-огня или Ильи Любушкина?

- В честь Любушкина лучше будет (смеется), - приводит слова Гаврикова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, встреча между СКА и «Металлургом» пройдет 15 сентября в Петербурге, начало встречи в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию игры.

Армейцы - действующий обладатель Кубка Гагарина. В финальной серии плей-офф-2016/17 команда Олега Знарка в пяти матчах одолела подопечных Ильи Воробьева.