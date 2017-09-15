«Зенит» – «Уфа». Перед матчем на стадионе выступит группа «Пилот»

«Зенит» и «Наше радио» открывают концертную площадку на стадионе «Санкт-Петербург». В рамках проекта «Live на Крестовском» первой выступит рок-группа «ПилОт».

- Концерт пройдет 18 сентября перед матчем с «Уфой» и начнется в 18:30, сцена будет расположена в холле трибуны «C». «Live на Крестовском» — новый проект сине-бело-голубых и «Нашего радио», созданный в рамках предматчевого «Фан-Променада». За час до концерта на площадке начнется конкурсная программа от «Нашего радио», а на волнах 104,0 FM будут ежедневно разыгрываться билеты на ближайший домашний матч, - сообщает официальный сайт «Зенита».

Напомним, встреча пройдет 18 сентября в Петербурге, начало матча в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию игры.

