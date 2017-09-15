Жозеп Бартомеу: Месси не нужно подписывать контракт, это уже сделал его отец

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу рассказал о ситуации с продлением контракта с форвардом Лионелем Месси.

Ранее Бартомеу заявил, что контракт с 30-летним аргентинцем уже продлен. При этом официально «Барселона» об этом не заявляла. На официальном сайте клуба в начале июля была опубликована только новость о том, что стороны достигли договоренности о новом соглашении. Ожидалось, что Месси подпишет его после выхода из отпуска, но этого не произошло.

«Мы сделаем официальное фото при подписании контракта. Просто нам нет необходимости торопиться, – приводит Sport.es слова Бартомеу. – Контракт был подписан его отцом. Также подписаны соглашения с его фондом и об использовании его изображения.

Так что ему не нужно подписывать контракт. Это уже сделал его отец. Он уже играет по новому контракту. И то, как он это делает, говорит о его приверженности клубу».