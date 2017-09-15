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Давид Юрченко: «Спартаку» не составит труда играть с «Тосно» через три дня после «Марибора»

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Голкипер «Тосно» Давид Юрченко перед матчем десятого тура премьер-лиги со «Спартаком» высказался о том, как может отразиться на красно-белых игра в Лиге чемпионов с «Марибором» (1:1).

– В «Спартаке» наверняка все профессионалы, так что для них не составит труда играть через три дня, – приводит «Спорт день за днем» слова Юрченко. – Нам не стоит расслабляться из-за возможных проблем спартаковцев после Лиги чемпионов. Каждый футболист «Тосно» должен выйти на поле с двойным настроем и максимальной концентрацией.

– Смотрели игру «Спартака» в Мариборе?
– Да, смотрел, конечно. Видно, что у «Спартака» план на игру в Лиге чемпионов отличается от того, к которому мы привыкли в чемпионате России. Были и свои плюсы, и свои минусы. Наш тренерский штаб тщательно разберет соперника и донесет игрокам нужную информацию. А я не готов раскрывать секреты того, что подметил.

Напомним, матч «Тосно» – «Спартак» пройдет 17 сентября на стадионе «Петровский». Начало игры – 13:00 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

Тосно - Спартак

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

17 сентября 13:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция

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