Давид Юрченко: «Спартаку» не составит труда играть с «Тосно» через три дня после «Марибора»

Голкипер «Тосно» Давид Юрченко перед матчем десятого тура премьер-лиги со «Спартаком» высказался о том, как может отразиться на красно-белых игра в Лиге чемпионов с «Марибором» (1:1).

– В «Спартаке» наверняка все профессионалы, так что для них не составит труда играть через три дня, – приводит «Спорт день за днем» слова Юрченко. – Нам не стоит расслабляться из-за возможных проблем спартаковцев после Лиги чемпионов. Каждый футболист «Тосно» должен выйти на поле с двойным настроем и максимальной концентрацией.

– Смотрели игру «Спартака» в Мариборе?

– Да, смотрел, конечно. Видно, что у «Спартака» план на игру в Лиге чемпионов отличается от того, к которому мы привыкли в чемпионате России. Были и свои плюсы, и свои минусы. Наш тренерский штаб тщательно разберет соперника и донесет игрокам нужную информацию. А я не готов раскрывать секреты того, что подметил.

Напомним, матч «Тосно» – «Спартак» пройдет 17 сентября на стадионе «Петровский». Начало игры – 13:00 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча