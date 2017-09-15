Александр Бубнов: Для «Локомотива» ничья в Копенгагене – положительный результат
Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил игру «Локомотива» в матче с «Копенгагеном» (0:0) на стадионе «Паркен» в первом туре группового этапа Лиги Европы.
«Думаю, москвичи скорее приобрели очко, чем потеряли два, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – Как я и предполагал, в Дании «Локомотив» сыграл вторым номером, особенно в первом тайме. Гости так и не смогли взять под контроль центр поля – соперник постоянно прессинговал и действовал агрессивно. Отсюда игровое преимущество «Копенгагена».
Для «Локомотива» ничья – положительный результат, исходя из содержания игры. Первый удар гости нанесли лишь во втором тайме, да и «Копенгаген» оказывал большое давление. Именно эти две команды в итоге будут бороться за лидерство в группе, так что гостевую ничью стоит признать успехом. Думаю, у «железнодорожников» очень хорошие перспективы в этой группе».
Во втором туре 28 сентября «Локомотив» сыграет дома с «Фастав Злином». Начало матча – 22:05 (мск).
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Копенгаген - Локомотив - 0:0
Состав
Копенгаген: Ольсен, Бойлесен, Вавро, Люфтнер, Анкерсен, Грегуш, Зека (Квист, 86), Куск (Фальк, 62), Вербич, Павлович (Пушич, 81), Сотириу
Локомотив: Гилерме, Рыбус, Михалик, Пейчинович, Кверквелия, Денисов И., Игнатьев, Фарфан (Эдер, 70), Фернандеш, Тарасов, Миранчук А. (Миранчук А., 82)
Предупреждения:
Зека, 69 - Рыбус, 26; Михалик, 45; Тарасов, 84
Судья:
Хюсейн Гечек (Турция)
Место и дата
14 сентября 20:00, Паркен, Текстовая трансляция