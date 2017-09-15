Александр Бубнов: Для «Локомотива» ничья в Копенгагене – положительный результат

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил игру «Локомотива» в матче с «Копенгагеном» (0:0) на стадионе «Паркен» в первом туре группового этапа Лиги Европы.

«Думаю, москвичи скорее приобрели очко, чем потеряли два, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – Как я и предполагал, в Дании «Локомотив» сыграл вторым номером, особенно в первом тайме. Гости так и не смогли взять под контроль центр поля – соперник постоянно прессинговал и действовал агрессивно. Отсюда игровое преимущество «Копенгагена».

Для «Локомотива» ничья – положительный результат, исходя из содержания игры. Первый удар гости нанесли лишь во втором тайме, да и «Копенгаген» оказывал большое давление. Именно эти две команды в итоге будут бороться за лидерство в группе, так что гостевую ничью стоит признать успехом. Думаю, у «железнодорожников» очень хорошие перспективы в этой группе».

Во втором туре 28 сентября «Локомотив» сыграет дома с «Фастав Злином». Начало матча – 22:05 (мск).

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча