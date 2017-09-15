Геннадий Величкин: СКА – это все лучшее, что есть в российском хоккее

Президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин поделился мнением о СКА перед матчем с петербургским клубом.

- СКА немножко находится обособленно от всех. Потому что сегодня СКА - это все лучшее, что есть в российском хоккее. Но мы тоже готовимся и работаем, - приводит слова Величкина ТАСС.

Напомним, встреча между СКА и «Металлургом» пройдет 15 сентября в Петербурге, начало встречи в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию игры.

Армейцы - действующий обладатель Кубка Гагарина. В финальной серии плей-офф-2016/17 команда Олега Знарка в пяти матчах одолела подопечных Ильи Воробьева.