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Председатель комитета ГД по спорту: Паспорт болельщика позволил отсечь людей с сомнительной репутацией

Источник:  «Новые Известия»Комментарии

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, член президиума фракции ЛДПР в Госдуме Михаил Дегтярев рассказал о том, как во время Кубка конфедераций удалось избежать конфликтов с участием болельщиков.

– Немалую роль в этом сыграло нововведение, которое мы применили в России – это паспорт болельщика, – сказал Дегтярев в интервью «Новым Известиям». – Он позволил отсечь всех людей с сомнительной репутацией, которые ранее были замечены в России или за рубежом в хулиганских выходках. Благодаря паспорту болельщика была сохранена спортивная, торжественная, праздничная и очень добрая атмосфера. Кто хотел похулиганить, на Кубок конфедераций не попал, и слава Богу.

– Многие боятся столкновений футбольных фанатов на чемпионате мира. Помимо паспорта болельщика, есть ли еще какие-то способы фильтрации посетителей стадионов во избежание конфликтов?
– Будут еще открыты и «дома болельщиков», где иностранцы смогут получить всю информацию о России, о чемпионате, пообщаться с местными жителями и спортсменами.

Но основная линия, которой придерживается оргкомитет чемпионата – это недопуск всех нежелательных элементов в страну и на матчи и выдворение тех, кто замечен в хулиганских выходках. Для этого мы приняли в весеннюю сессию Госдумы поправки в законодательство, давшие правоохранительным органам право на чрезвычайные меры по обеспечению безопасности. Болельщики, замеченные в нарушениях общественного порядка, будут оштрафованы, некоторые подвергнуты административному аресту, а иностранцы – выдворены из страны. Здесь мы следуем международным стандартам по проведению масштабных спортивных мероприятий.

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