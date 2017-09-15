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РФПЛ. 10-й тур. «Арсенал» примет «Динамо» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей 10-го тура российской премьер-лиги.

РФПЛ
10-й тур

Матч

Арсенал - Динамо

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

15 сентября 19:30, Арсенал, Онлайн-трансляция

Матч

ЦСКА - Ростов

Судья:

Владимир Москалёв (Россия)

Место и дата

16 сентября 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

Матч

Анжи - Краснодар

Судья:

Евгений Турбин (Россия)

Место и дата

16 сентября 19:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция

Матч

СКА-Хабаровск - Ахмат

Судья:

Алексей Еськов (Россия)

Место и дата

17 сентября 11:00, имени Ленина, Текстовая трансляция

Матч

Тосно - Спартак

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

17 сентября 13:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция

Матч

Рубин - Урал

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

17 сентября 16:30, Казань Арена, Текстовая трансляция

Матч

Зенит - Уфа

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

17 сентября 19:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

Матч

Локомотив - Амкар

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

18 сентября 19:30, РЖД Арена, Текстовая трансляция

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