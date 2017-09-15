РФПЛ. 10-й тур. «Арсенал» примет «Динамо» и другие матчи

Форвард «Спартака» Педро Роша рассказал о том, как следит за своим бывшим клубом «Гремио», и поделился впечатлениями о России.

Педро Роша: Россия – невероятная страна, и рад быть здесь

Педро Роша: Россия – невероятная страна, и рад быть здесь Форвард «Спартака» Педро Роша рассказал о том, как следит за своим бывшим клубом «Гремио», и поделился впечатлениями о России.

«Урал» расторг контракт с Григорьевым Форвард Максим Григорьев покидает «Урал». По взаимному согласию сторон клуб и 27-летний нападающий расторгли контракт.

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об игре форварда «Зенита» Артема Дзюбы в матче группового этапа Лиги Европы с «Вардаром» (5:0) на стадионе «Филипп II» в Скопье.

Александр Бубнов: Дзюбе еще предстоит набрать форму через игры Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об игре форварда «Зенита» Артема Дзюбы в матче группового этапа Лиги Европы с «Вардаром» (5:0) на стадионе «Филипп II» в Скопье.

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил игру «Локомотива» в матче с «Копенгагеном» (0:0) на стадионе «Паркен» в первом туре группового этапа Лиги Европы.

Александр Бубнов: Для «Локомотива» ничья в Копенгагене – положительный результат Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил игру «Локомотива» в матче с «Копенгагеном» (0:0) на стадионе «Паркен» в первом туре группового этапа Лиги Европы.