РФПЛ. 10-й тур. «Арсенал» примет «Динамо» и другие матчи
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Результаты матчей 10-го тура российской премьер-лиги.
РФПЛ
10-й тур
Матч
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
15 сентября 19:30, Арсенал, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
16 сентября 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
16 сентября 19:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
17 сентября 11:00, имени Ленина, Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
17 сентября 13:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
17 сентября 16:30, Казань Арена, Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
17 сентября 19:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
18 сентября 19:30, РЖД Арена, Текстовая трансляция
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