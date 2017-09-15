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Молодежное первенство. 10-й тур. ЦСКА против «Ростова» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей 10-го тура молодежного первенства России.

Молодежное первенство
10-й тур

Матч

Арсенал (мол) - Динамо (мол) - 1:3 (0:2)

Голы

Обольский Н. 17 (0:1). Гоманюк 29 (0:2). Шустов 48 (1:2). Гоманюк 90 (1:3).

Судья:

Алексей Шишкин (Россия)

Место и дата

14 сентября 13:00, ДЮСШ «Арсенал», Онлайн-трансляция

Матч

ЦСКА (мол) - Ростов (мол)

Место и дата

15 сентября 15:30, Октябрь, Онлайн-трансляция

Матч

СКА-Хабаровск (мол) - Ахмат (мол)

Место и дата

16 сентября 05:30, имени Ленина, Онлайн-трансляция

Матч

Анжи (мол) - Краснодар (мол)

Место и дата

16 сентября 12:30, Анжи-Арена, резервное поле, Онлайн-трансляция

Матч

Зенит (мол) - Уфа (мол)

Место и дата

16 сентября 13:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

Матч

Тосно (мол) - Спартак (мол)

Место и дата

16 сентября 14:00, СК Нова Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Рубин (мол) - Урал (мол)

Место и дата

16 сентября 15:00, Рубин, Онлайн-трансляция

Матч

Локомотив (мол) - Амкар (мол)

Место и дата

17 сентября 17:00, МСА Локомотив, Онлайн-трансляция

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