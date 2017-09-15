Молодежное первенство. 10-й тур. ЦСКА против «Ростова» и другие матчи

«Динамо» и «Зенит» сыграли вничью в матче молодежного первенства В матче девятого тура молодежного первенства России «Динамо» сыграло вничью с «Зенитом» (1:1).

Молодежка «Тосно» в матче, который начался в 9 утра, обыграла «Анжи» В матче девятого тура молодежного первенства «Тосно» на своем поле переиграло «Анжи».