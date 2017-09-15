Молодежное первенство. 10-й тур. ЦСКА против «Ростова» и другие матчи
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Результаты матчей 10-го тура молодежного первенства России.
Молодежное первенство
10-й тур
Матч
Арсенал (мол) - Динамо (мол) - 1:3 (0:2)
Голы
Обольский Н. 17 (0:1). Гоманюк 29 (0:2). Шустов 48 (1:2). Гоманюк 90 (1:3).
Судья:
Алексей Шишкин (Россия)
Место и дата
14 сентября 13:00, ДЮСШ «Арсенал», Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
15 сентября 15:30, Октябрь, Онлайн-трансляция
Матч
СКА-Хабаровск (мол) - Ахмат (мол)
Место и дата
16 сентября 05:30, имени Ленина, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
16 сентября 12:30, Анжи-Арена, резервное поле, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
16 сентября 13:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
16 сентября 14:00, СК Нова Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
16 сентября 15:00, Рубин, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
17 сентября 17:00, МСА Локомотив, Онлайн-трансляция
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