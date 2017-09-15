АПЛ. 5-й тур. «Борнмут» примет «Брайтон» и другие матчи

Арсен Венгер: В какой-то момент я подумал, что матч с Кельном не состоится Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер после матча группового этапа Лиги Европы с «Кельном» (3:1) признался, что до начала игры не был уверен в том, что она состоится.