АПЛ. 5-й тур. «Борнмут» примет «Брайтон» и другие матчи
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Результаты матчей 5-го тура английской премьер-лиги.
АПЛ
5-й тур
Матч
Место и дата
15 сентября 22:00, Дин Корт, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
16 сентября 14:30, Селхерст Парк, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
16 сентября 17:00, Джон Смит, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
16 сентября 17:00, Энфилд, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
16 сентября 17:00, Викарэйдж Роуд, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
16 сентября 17:00, Сент Джеймс Парк, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
16 сентября 17:00, Хоторнс, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
16 сентября 19:30, Уэмбли, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
17 сентября 15:30, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
17 сентября 18:00, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция
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