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АПЛ. 5-й тур. «Борнмут» примет «Брайтон» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей 5-го тура английской премьер-лиги.

АПЛ
5-й тур

Матч

Борнмут - Брайтон

Место и дата

15 сентября 22:00, Дин Корт, Онлайн-трансляция

Матч

Кристал Пэлас - Саутгемптон

Место и дата

16 сентября 14:30, Селхерст Парк, Онлайн-трансляция

Матч

Хаддерсфилд - Лестер Сити

Место и дата

16 сентября 17:00, Джон Смит, Онлайн-трансляция

Матч

Ливерпуль - Бернли

Место и дата

16 сентября 17:00, Энфилд, Онлайн-трансляция

Матч

Уотфорд - Манчестер Сити

Место и дата

16 сентября 17:00, Викарэйдж Роуд, Онлайн-трансляция

Матч

Ньюкасл - Сток Сити

Место и дата

16 сентября 17:00, Сент Джеймс Парк, Онлайн-трансляция

Матч

Вест Бромвич - Вест Хэм

Место и дата

16 сентября 17:00, Хоторнс, Онлайн-трансляция

Матч

Тоттенхэм - Суонси

Место и дата

16 сентября 19:30, Уэмбли, Онлайн-трансляция

Матч

Челси - Арсенал

Место и дата

17 сентября 15:30, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция

Матч

Манчестер Юнайтед - Эвертон

Место и дата

17 сентября 18:00, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция

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