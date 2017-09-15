Александр Бубнов: Дзюбе еще предстоит набрать форму через игры

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об игре форварда «Зенита» Артема Дзюбы в матче группового этапа Лиги Европы с «Вардаром» (5:0) на стадионе «Филипп II» в Скопье.

«Пожалуй, нужно говорить не о силе петербуржцев, а о слабости македонцев, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – В то же время «Зенит» играл очень легко, перешел на новую модель 4-3-3 с тремя нападающими и смотрелся неплохо. Думаю, эта перестановка связана с последними результатами команды – Манчини выбрал максимально атакующий вариант. В итоге получалась скорее хорошая тренировка, чем полноценный матч.

Что касается Дзюбы, то он появился как раз из-за смены тактического рисунка. При такой схеме впереди нужен был фактурный нападающий, которого с флангов обслуживали бы быстроногие и техничные Кокорин с Полозом. Артем был неплох, но ближе к концу встречи явно устал, а значит, на сто процентов он пока не готов, чего не скажешь о его партнерах по атаке. Сложно сказать, убедил ли Дзюба Манчини, но форму через игры набрать еще предстоит».

Напомним, голы в матче с «Вардаром» забили форварды Александр Кокорин (дубль) и Артем Дзюба, а также защитник Бранислав Иванович и полузащитник Эмилиано Ригони.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча