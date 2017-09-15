Александр Бубнов: Дзюбе еще предстоит набрать форму через игры
Футбольный эксперт
Александр Бубнов высказался об игре форварда «Зенита» Артема Дзюбы в матче
группового этапа Лиги Европы с «Вардаром» (5:0) на стадионе «Филипп II» в Скопье.
«Пожалуй, нужно говорить не о силе петербуржцев, а о слабости македонцев, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – В то же время «Зенит» играл очень легко, перешел на новую модель 4-3-3 с тремя нападающими и смотрелся неплохо. Думаю, эта перестановка связана с последними результатами команды – Манчини выбрал максимально атакующий вариант. В итоге получалась скорее хорошая тренировка, чем полноценный матч.
Что касается Дзюбы, то он появился как раз из-за смены тактического рисунка. При такой схеме впереди нужен был фактурный нападающий, которого с флангов обслуживали бы быстроногие и техничные Кокорин с Полозом. Артем был неплох, но ближе к концу встречи явно устал, а значит, на сто процентов он пока не готов, чего не скажешь о его партнерах по атаке. Сложно сказать, убедил ли Дзюба Манчини, но форму через игры набрать еще предстоит».
Напомним, голы в матче с «Вардаром» забили форварды Александр Кокорин (дубль) и Артем Дзюба, а также защитник Бранислав Иванович и полузащитник Эмилиано Ригони.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Голы
Кокорин 6 (0:1). Кокорин 21 (0:2). Дзюба 39 (0:3). Иванович 66 (0:4). Ригони 89 (0:5).
Состав
Вардар: Гачевски, Грнчаров, Амбарцумян, Велковски, Брдаровски (Глишич, 44), Николов, Григоров, Хуан Фелипе, Жигаури, Блажевски (Итало, 70), Барсегян
Зенит: Лунев, Иванович (Терентьев, 78), Кришито, Маммана, Нобоа, Кузяев, Мевля (Жирков, 82), Краневиттер, Полоз, Дзюба, Кокорин (Ригони, 63)
Предупреждения:
Хуан Фелипе, 44; Жигаури, 57 - нет
Судья:
Якоб Кехлет (Дания)
Место и дата
14 сентября 22:05, Филипп Второй, Текстовая трансляция