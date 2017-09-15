«Урал» расторг контракт с Григорьевым

Форвард Максим Григорьев покидает «Урал». По взаимному согласию сторон клуб и 27-летний нападающий расторгли контракт.

«Григорьев покидает нашу команду и в ближайшее время будет отзаявлен, – приводит официальный сайт «Урала» слова главного тренера команды Александра Тарханова. – Мы его брали в команду в тот период, когда у нас вообще не было нападающих – травмировался Владимир Ильин, болел Игорь Портнягин. Сейчас все форварды выздоравливают, и мы приняли такое решение».

В нынешнем сезоне Григорьев выходил на поле в семи матчах «Урала», из них в шести – в стартовом составе.

Ранее воспитанник «Спартака» играл за «Ростов», «Локомотив» и «Оренбург». Всего на его счету девять голов в 117 матчах премьер-лиги.