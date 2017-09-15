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Салминен стал игроком «Динамо»

Источник:  ХК «Динамо» (Москва)Комментарии

«Динамо» объявило о подписании контракта с форвардом Сакари Салминеном. Соглашение бело-голубых с 29-летним финном рассчитано на один сезон, сообщает официальный сайт клуба.

Нынешний сезон станет четвертым для Салминена в КХЛ. В 2013-2015 годах он играл в «Торпедо», а минувший сезон провел в «Йокерите». Всего на его счету 127 (45+82) очков в 186 матчах в лиге.

Воспитанник «Эссята» выступал на родине также за «Калпу». Сезон 2015/2016 Салминен начинал в Швейцарии за «Фрибур-Готтерон», после чего перебрался в Швецию, где играл за «Векше Лейкерс».

В составе сборной Финляндии Салминен играл на одном чемпионате мира (2013) и Олимпийских играх в Сочи (2014), где стал бронзовым призером.

В пятницу «Динамо» сыграет в регулярном чемпионате КХЛ с «Ладой». Начало – 19:30 (мск).

Матч

Динамо - Лада

Место и дата

15 сентября 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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