Салминен стал игроком «Динамо»

«Динамо» объявило о подписании контракта с форвардом Сакари Салминеном. Соглашение бело-голубых с 29-летним финном рассчитано на один сезон, сообщает официальный сайт клуба.

Нынешний сезон станет четвертым для Салминена в КХЛ. В 2013-2015 годах он играл в «Торпедо», а минувший сезон провел в «Йокерите». Всего на его счету 127 (45+82) очков в 186 матчах в лиге.

Воспитанник «Эссята» выступал на родине также за «Калпу». Сезон 2015/2016 Салминен начинал в Швейцарии за «Фрибур-Готтерон», после чего перебрался в Швецию, где играл за «Векше Лейкерс».

В составе сборной Финляндии Салминен играл на одном чемпионате мира (2013) и Олимпийских играх в Сочи (2014), где стал бронзовым призером.

В пятницу «Динамо» сыграет в регулярном чемпионате КХЛ с «Ладой». Начало – 19:30 (мск).