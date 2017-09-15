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Педро Роша: Россия – невероятная страна, и рад быть здесь

Источник:  Газета.RuКомментарии

Форвард «Спартака» Педро Роша рассказал о том, как следит за своим бывшим клубом «Гремио», и поделился впечатлениями о России.

«Увы, но я не видел последнюю игру с «Ботафого», я был в самолете после матча в Словении, – приводит «Газета.Ru» слова Роши со ссылкой на SporTV. – Как только приземлился, посмотрел всю информацию о матче. Я продолжаю общаться с бывшими партнерами в нашей группе WhatsApp. Там все мои друзья. Я рад, что могу следить за «Гремио», а они смогут за мной в России.

Для меня это новая страница в моей жизни и дополнительный вызов в карьере. Я постепенно адаптируюсь. Россия – это невероятная страна, и рад быть здесь».

Напомним, 22-летний бразилец перешел в «Спартак» из «Гремио». Сумма трансфера составила 12 миллионов евро.

9 сентября в матче девятого тура премьер-лиги с «Рубином» (1:0) Роша дебютировал в составе чемпионов России, заменив во втором тайме Луиса Адриано.

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