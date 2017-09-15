Бросить курить поможет… Бег!

Хорошая привычка побеждает плохую. Теперь это доказано научно.

Канадские ученые предложили 178 курильщикам пройти специальную программу, рассчитанную на 10 недель. Основа этой программы – прогулки и бег (до 5 км) на открытом воздухе, а также регулярные консультации врача и специалиста горячей линии.

В результате до конца программы дотерпели 72 добровольца, 37 из которых удалось окончательно бросить курить. А 91% добровольцев стал курить намного меньше, что подтвердил специальный тест на монооксид углерода, который за время участия в программе уменьшился у курильщиков примерно на треть. Бросившие вредную привычку участники не вернулись к ней и спустя полгода. Также специалисты резюмировали, что программа, в основе которой регулярные физические нагрузки, положительно повлияли и на психическое здоровье. Известный факт, что курение негативно влияет на психику. Никотинозависимые люди чаще подвергаются депрессиям, меньше уверены в себе, испытывают проблемы со сном.

В эксперименте участвовали и некурящие люди. Согласно наблюдениям специалистов, уровень стресса у тех, кто обходится без табака на 178% ниже!

В копилку плюсов от пробежек можно добавить недавние исследования датских ученых, которые обнаружили, что регулярная физическая активность такого плана может существенно снизить симптомы астмы.