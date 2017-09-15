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Волков, Харитонов, Молдавский, Вахаев и Расулов улучшили свои позиции в рейтинге тяжеловесов ММА

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боец смешанного стиля Александр Волков поднялся на седьмое место в рейтинге лучших тяжеловесов мира.

Это случилось после победы над голландцем Стефаном Штруве техническим нокаутом в третьем раунде на турнире UFC Fight Night 115, который прошел в Роттердаме (Голландия) 2 сентября.

В рейтинге по-прежнему лидирует чемпион UFC американец хорватского происхождения Стипе Миочич.

Россиянин Мухомад Вахаев поднялся на 34 строчки после того, как одержал победу над Денисом Гольцовым и стал чемпионо лиги ACB в тяжелом весе. Салимгерей Расулов также заметно улучшил свои позиции. На турнире ACB 67 он одолел Евгения Ерохина и поднялся на 31 позицию.

Тяжелый вес

1. Стипе Миочич (США, 17 побед, 2 поражения)
2. Алистар Оверим (Голландия, 43-15)
3. Фабрисио Вердум (Бразилия, 21-7-1)
4. Кейн Веласкес (США, 14-2)
5. Джуниор дос Сантос (Бразилия, 18-5)
6. Марк Хант (Новая Зеландия, 13-11-1)
7. Джош Барнетт (США, 35-8)
8. (+3). Александр Волков (Россия, 29-6)
9. Фрэнсис Нганноу (Франция, 10-1)
10. Деррек Льюис (США, 18-5)

11. (-1). Алексей Олейник (Россия, 57-10-1)
16. (+1). Виталий Минаков (Россия, 20-0)
20. (+3). Иван Штырков (Россия, 11-0)
23. (+34). Мухомад Вахаев (Россия, 6-4-1)
25. (+8). Сергей Харитонов (Россия, 27-7)
27. (0). Сергей Павлович (Россия, 11-0)
28. (-2). Денис Гольцов (Россия, 19-5)
35. (+31). Салимгерей Расулов (Россия, 16-7)
45. (+1). Зелимхан Умиев (Россия, 10-1)
46. (-1). Шамиль Абдурахимов (Россия, 17-5)
47. (-4). Федор Емельяненко (Россия, 36-5)
52. (-23). Евгений Ерохин (Россия, 17-6)
57. (+11). Валентин Молдавский (Россия, 6-1)
60. (+1). Кирилл Сидельников (Россия, 11-4)
61. (+1). Михаил Мохнаткин (Россия, 9-2-2)
75. (-3). Алексей Стоян (Россия, 5-2)
98. (-6). Казбек Сайдалиев (Россия, 7-2)
99. (0). Евгений Гончаров (Россия, 8-3)

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