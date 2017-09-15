Волков, Харитонов, Молдавский, Вахаев и Расулов улучшили свои позиции в рейтинге тяжеловесов ММА

Российский боец смешанного стиля Александр Волков поднялся на седьмое место в рейтинге лучших тяжеловесов мира.

Это случилось после победы над голландцем Стефаном Штруве техническим нокаутом в третьем раунде на турнире UFC Fight Night 115, который прошел в Роттердаме (Голландия) 2 сентября.

В рейтинге по-прежнему лидирует чемпион UFC американец хорватского происхождения Стипе Миочич.

Россиянин Мухомад Вахаев поднялся на 34 строчки после того, как одержал победу над Денисом Гольцовым и стал чемпионо лиги ACB в тяжелом весе. Салимгерей Расулов также заметно улучшил свои позиции. На турнире ACB 67 он одолел Евгения Ерохина и поднялся на 31 позицию.

Тяжелый вес

1. Стипе Миочич (США, 17 побед, 2 поражения)

2. Алистар Оверим (Голландия, 43-15)

3. Фабрисио Вердум (Бразилия, 21-7-1)

4. Кейн Веласкес (США, 14-2)

5. Джуниор дос Сантос (Бразилия, 18-5)

6. Марк Хант (Новая Зеландия, 13-11-1)

7. Джош Барнетт (США, 35-8)

8. (+3). Александр Волков (Россия, 29-6)

9. Фрэнсис Нганноу (Франция, 10-1)

10. Деррек Льюис (США, 18-5)

11. (-1). Алексей Олейник (Россия, 57-10-1)

16. (+1). Виталий Минаков (Россия, 20-0)

20. (+3). Иван Штырков (Россия, 11-0)

23. (+34). Мухомад Вахаев (Россия, 6-4-1)

25. (+8). Сергей Харитонов (Россия, 27-7)

27. (0). Сергей Павлович (Россия, 11-0)

28. (-2). Денис Гольцов (Россия, 19-5)

35. (+31). Салимгерей Расулов (Россия, 16-7)

45. (+1). Зелимхан Умиев (Россия, 10-1)

46. (-1). Шамиль Абдурахимов (Россия, 17-5)

47. (-4). Федор Емельяненко (Россия, 36-5)

52. (-23). Евгений Ерохин (Россия, 17-6)

57. (+11). Валентин Молдавский (Россия, 6-1)

60. (+1). Кирилл Сидельников (Россия, 11-4)

61. (+1). Михаил Мохнаткин (Россия, 9-2-2)

75. (-3). Алексей Стоян (Россия, 5-2)

98. (-6). Казбек Сайдалиев (Россия, 7-2)

99. (0). Евгений Гончаров (Россия, 8-3)