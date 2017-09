Россиянин Батраз Агнаев поднялся на 44 позиции в рейтинге лучших полутяжеловесов ММА

Российский боец смешанного стиля Батраз Агнаев (4 победы, 0 поражений) в рейтинге лучших полутяжеловесов мира поднялся на 44 позиции.

Теперь Агнаев занимает 27-е место. Лучшим из россиян остается Рашид Юсупов, он занимает 17-е место. Лидирует в рейтинге американец Даниэль Кормье, которому должны вернуть титул чемпиона UFC в полутяжелом весе после того, как Джон Джонс провалил допинг-тестирование.

Полутяжелый вес

1. Даниэль Кормье (США, 19-1)

2. Джонс Джонс (США, 22-1)

3. Райан Бэйдер (США, 23-5)

4. Фил Дэвис (США, 17-4)

5. Александр Густафссон (Швеция, 18-4)

6. Волкан Оздемир (Швейцария, 15-1)

7. Гловер Тейшейра (Бразилия, 26-6)

8. Маурисио Руа (Бразилия, 25-10)

9. Линтон Васселл (Великобритания, 18-5)

10. Мухаммед Лаваль (США, 21-6)

…17 (-2). Рашид Юсупов (Россия, 7-1)

19. (-1). Виктор Немков (Россия, 25-6)

21. (-1). Гаджимурад Антигулов (Россия, 20-4)

26. (-1). Магомед Анкалаев (Россия, 8-0)

27. (+44). Батраз Агнаев (Россия, 4-0)

29. (+1). Шамиль Гамзатов (Россия, 10-0)

43. (-4). Адлан Амагов (Россия, 14-2-1)

44. (NEW). Вадим Немков (Россия, 8-2)

50. (-4). Максим Гришин (Россия, 24-7)

59. (NEW). Курбан Омаров (Россия, 8-1)

62. (-1). Виталий Бигдаш (Россия, 9-1)

66. (+3). Вагаб Вагабов (Россия, 23-1-1)

67. (NEW). Михаил Заяц (Россия, 23-8)

72. (-6). Азамат Мурзаканов (Россия, 7-0)

81. (-6). Максим Футин (Россия, 7-4-1)

89. (NEW). Сапарбек Сафаров (Россия, 8-1)

96. (-7). Илья Щеглов (Россия, 6-1)