Сергей Базаревич: Теперь сербы не могут нас недооценить

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич перед полуфиналом Евробаскета-2017 в Турции с Сербией высказался о том, как изменился соперник после матча команд на групповом этапе.

– Отличие в том, что теперь сербы не могут нас недооценить, – приводит слова Базаревича официальный сайт РФБ. – В группе каким-то образом это все-таки произошло. Видимо, потому, что они обыграли нас на турнире в Германии. Сейчас статус матча очень высок. И надеяться на то, что кто-то кого-то недооценит, не приходится.

– «Выросла» ли сборная Сербии за прошедшие с тех пор две недели?

– Наверное, как и любая команда, которая доходит до полуфинала, Сербия имеет достаточную уверенность в собственных силах. Уверенности прибавляет каждая новая победа. И особенно победы в плей-офф, в котором отсеиваются сначала 8, а потом еще 4 сборные. Можно не сомневаться: сербы будут уверены в себе и сверхмотивированы.

Напомним, на групповом этапе турнира Россия нанесла поражение Сербии (75:72).

Матч Россия – Сербия пройдет 15 сентября в Стамбуле. Начало – 21:30 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Накануне первым финалистом турнира стала сборная Словении, которая обыграла Испанию (92:72).