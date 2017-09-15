Леонид Слуцкий: У победителя лиги обычно семь-восемь поражений, а у нас уже четыре
Главный тренер «Халл
Сити» Леонид Слуцкий перед матчем восьмого тура чемпионшипа с «Сандерлендом»
высказался о турнирном положении команды.
«Мы разговаривали вчера о нынешней ситуации, – приводит Hull Daily Mail слова Слуцкого. – Я спросил, сколько обычно бывает поражений у команды, которая выигрывает лигу. Думаю, семь, может быть, восемь. А у нас уже четыре.
Каждый матч для нас – это новый тест. Мы очень стараемся изменить ситуацию и в матче с «Фулхэмом», думаю, играли хорошо: у нас было много моментов. Нам нужно немного удачи, после чего мы можем почувствовать уверенность».
Матч «Халл» – «Сандерленд» пройдет 16 сентября на стадионе «Кей Си Стэдиум». Начало – 17:00 (мск).
После семи туров «тигры» занимают 16-е место с семью очками, у «Сандерленда» пять очков и 20-е место.
Матч
Место и дата
16 сентября 17:00, Кингстон Коммуникейшн, Онлайн-трансляция