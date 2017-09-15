Борец Чакветадзе пропустит полгода из-за травмы

Борец греко-римского стиля Давит Чакветадзе пропустит примерно полгода из-за травмы, полученной на чемпионате мира в августе.

«Чакветадзе ждет операция после полученной травмы в Париже. Ориентировочно, операция пройдет в начале октября в Германии», – сообщил главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили пресс-службе ФСБР.

Напомним, что российский борец проиграл в полуфинале ЧМ в Париже в весовой категории до 85 кг турку Метихану Башару.

У Чакветадзе диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Предполагаемая дата возвращения борца – весна 2018 года.

Напомним, что Чакветадзе является чемпионом Олимпийских игр 2016 года.