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УЕФА рассмотрит дело в отношении «Арсенала» и «Кельна» из-за беспорядков болельщиков

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Арсенала» и «Кельна» из-за беспорядков во время матча Лиги Европы. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

20 тысяч болельщиков прибыли из Германии на матч группового этапа турнира. Больше половины из них без билетов проникли на стадион «Эмирэйтс» и заняли места на домашней трибуне. После этого полицейские попросили покинуть безбилетников арену.

Стало известно, что после инцидента пять человек были арестованы.

УЕФА открыл дело в отношении немецкого клуба по четырем нарушения дисциплинарного регламента. Против «Арсенала» выдвинули дело по одному нарушению.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу английского клуба.

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