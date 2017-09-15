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Вячеслав Булавин: Дзюба сыграл очень положительную роль в матче с «Вардаром»

Источник:  Газета.RuКомментарии

Бывший тренер «Зенита» Вячеслав Булавин высказался об игре форварда Артема Дзюбы в матче группового этапа Лиги Европы с «Вардаром» (5:0) на стадионе «Филипп II» в Скопье.

«Манчини сам говорил, что Дзюба не тот игрок, которым можно разбрасываться. Артем сыграл вчера очень положительную роль. Он оттягивал на себя мощных центральных защитников «Вардара», освобождая зоны для Полоза и Кокорина.

В случае с первым голом посмотрите: Дзюба отборолся, оттянул оборону на себя, и тут выскакивает Кокорин – забивает мяч.

Потом Артем отличился сам, – а ведь он мог остаться, не пойти вперед, но понял замысел Кокорина, который отдал ему пас пяткой. Очень здорово сыграли парни», – приводит «Газета.Ru» слова Булавина.

Напомним, накануне в матче с «Вардаром» Дзюба вышел в стартовом составе «Зенита» впервые с 3 августа и забил свой первый гол в сезоне.

Также у российской команды отличились форвард Александр Кокорин (дубль), защитник Бранислав Иванович и полузащитник Эмилиано Ригони.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

Вардар - Зенит - 0:5 (0:3)

Голы

Кокорин 6 (0:1). Кокорин 21 (0:2). Дзюба 39 (0:3). Иванович 66 (0:4). Ригони 89 (0:5).

Состав

Вардар: Гачевски, Грнчаров, Амбарцумян, Велковски, Брдаровски (Глишич, 44), Николов, Григоров, Хуан Фелипе, Жигаури, Блажевски (Итало, 70), Барсегян

Зенит: Лунев, Иванович (Терентьев, 78), Кришито, Маммана, Нобоа, Кузяев, Мевля (Жирков, 82), Краневиттер, Полоз, Дзюба, Кокорин (Ригони, 63)

Предупреждения:

Хуан Фелипе, 44; Жигаури, 57 - нет

Судья:

Якоб Кехлет (Дания)

Место и дата

14 сентября 22:05, Филипп Второй, Текстовая трансляция

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