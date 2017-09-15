Вячеслав Булавин: Дзюба сыграл очень положительную роль в матче с «Вардаром»

Бывший тренер «Зенита» Вячеслав Булавин высказался об игре форварда Артема Дзюбы в матче группового этапа Лиги Европы с «Вардаром» (5:0) на стадионе «Филипп II» в Скопье.

«Манчини сам говорил, что Дзюба не тот игрок, которым можно разбрасываться. Артем сыграл вчера очень положительную роль. Он оттягивал на себя мощных центральных защитников «Вардара», освобождая зоны для Полоза и Кокорина.

В случае с первым голом посмотрите: Дзюба отборолся, оттянул оборону на себя, и тут выскакивает Кокорин – забивает мяч.

Потом Артем отличился сам, – а ведь он мог остаться, не пойти вперед, но понял замысел Кокорина, который отдал ему пас пяткой. Очень здорово сыграли парни», – приводит «Газета.Ru» слова Булавина.

Напомним, накануне в матче с «Вардаром» Дзюба вышел в стартовом составе «Зенита» впервые с 3 августа и забил свой первый гол в сезоне.

Также у российской команды отличились форвард Александр Кокорин (дубль), защитник Бранислав Иванович и полузащитник Эмилиано Ригони.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча