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Тимченко переизбран на пост председателя совета директоров КХЛ

Источник:  КХЛКомментарии

15 сентября в Москве состоялось Общее собрание учредителей Континентальной хоккейной лиги, на котором был избран состав Совета директоров на сезон-2017/18. 

Президента СКА, члена правления Федерации хоккея России Геннадия Тимченко переизбрали на пост председателя совета директоров Континентальной хоккейной лиги. 

Напомним, он занимает пост с июля 2012 года. Ранее, с октября 2008 года по январь 2012 года, совет возглавлял Вячеслав Фетисов.

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