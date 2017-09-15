Тимченко переизбран на пост председателя совета директоров КХЛ
Источник: КХЛКомментарии
15 сентября в Москве состоялось Общее собрание учредителей Континентальной хоккейной лиги, на котором был избран состав Совета директоров на сезон-2017/18.
Президента СКА, члена правления Федерации хоккея России Геннадия Тимченко переизбрали на пост председателя совета директоров Континентальной хоккейной лиги.
Напомним, он занимает пост с июля 2012 года. Ранее, с октября 2008 года по январь 2012 года, совет возглавлял Вячеслав Фетисов.
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