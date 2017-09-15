Вячеслав Булавин: Ставка «Локомотива» на защиту в матче с «Копенгагеном» была правильной

Бывший тренер «Зенита» Вячеслав Булавин оценил игру «Локомотива» в матче группового этапа Лиги Европы с «Копенгагеном» (0:0) на стадионе «Паркен».

«Копенгаген» гораздо сильнее «Вардара» и обладает огромным опытом, ведь каждый год играет в еврокубках. Все игроки в чемпионатах, подобных датскому, стремятся уйти оттуда в более классную команду, в более солидный чемпионат, и в таких матчах они выкладываются по полной. Прекрасно понимая это, тренерский штаб «Локомотива» с самого начала сделал ставку на оборону и пытался использовать свои моменты на контратаках. Шансы для взятия ворот были, но, к сожалению, реализовать их «железнодорожники» не смогли.

Хотя, по моему мнению, игра от обороны – это не футбол. Игра «Локомотива» так не смотрится. Но, может быть, ставка на защиту была правильной: все-таки сыграли на ноль и одно очко заработали – уже есть, что бросить в копилку. Это положительный результат для «Локомотива» по той игре, которую мы увидели», – приводит «Газета.Ru» слова Булавина.

Во втором туре 28 сентября «Локомотив» сыграет дома с «Фастав Злином». Начало матча – 22:05 (мск).

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча