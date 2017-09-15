Вячеслав Булавин: Ставка «Локомотива» на защиту в матче с «Копенгагеном» была правильной
Бывший тренер «Зенита»
Вячеслав Булавин оценил игру «Локомотива» в матче группового этапа Лиги Европы
с «Копенгагеном» (0:0) на стадионе «Паркен».
«Копенгаген» гораздо сильнее «Вардара» и обладает огромным
опытом, ведь каждый год играет в еврокубках. Все игроки в чемпионатах, подобных
датскому, стремятся уйти оттуда в более классную команду, в более солидный
чемпионат, и в таких матчах они выкладываются по полной. Прекрасно понимая это,
тренерский штаб «Локомотива» с самого начала сделал ставку на оборону и пытался
использовать свои моменты на контратаках. Шансы для взятия ворот были, но, к
сожалению, реализовать их «железнодорожники» не смогли.
Хотя, по моему мнению, игра от обороны – это не футбол. Игра «Локомотива» так не смотрится. Но, может быть, ставка на защиту была правильной: все-таки сыграли на ноль и одно очко заработали – уже есть, что бросить в копилку. Это положительный результат для «Локомотива» по той игре, которую мы увидели», – приводит «Газета.Ru» слова Булавина.
Во втором туре 28 сентября «Локомотив» сыграет дома с «Фастав Злином». Начало матча – 22:05 (мск).
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Копенгаген - Локомотив - 0:0
Состав
Копенгаген: Ольсен, Бойлесен, Вавро, Люфтнер, Анкерсен, Грегуш, Зека (Квист, 86), Куск (Фальк, 62), Вербич, Павлович (Пушич, 81), Сотириу
Локомотив: Гилерме, Рыбус, Михалик, Пейчинович, Кверквелия, Денисов И., Игнатьев, Фарфан (Эдер, 70), Фернандеш, Тарасов, Миранчук А. (Миранчук А., 82)
Предупреждения:
Зека, 69 - Рыбус, 26; Михалик, 45; Тарасов, 84
Судья:
Хюсейн Гечек (Турция)
Место и дата
14 сентября 20:00, Паркен, Текстовая трансляция