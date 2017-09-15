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Team Liquid и Newbee приглашены на SL i-League Invitational S3

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Team Liquid и Newbee получили приглашения на турнир SL i-League Invitational Season 3.

В чемпионате примут участие восемь коллективов, два из которых получат прямые приглашения, а остальные пройдут через квалификации в Европе, СНГ, Северной Америке, Южной Америке, Китае и Юго-Восточной Азии.

SL i-League Invitational Season 3 пройдет с 12 по 15 октября в Киеве на «Киев Киберспорт Арена». Призовой фонд турнира составит 300 000 долларов.

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