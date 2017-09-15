Алли и Уокер отправили объяснения ФИФА по поводу показанного среднего пальца

Футболисты сборной Англии Деле Алли и Кайл Уокер направили в ФИФА объяснения, в связи с показанным средним пальцем в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года со словаками.

Как сообщает Daily Mail, на ситуацию отреагировала и Футбольная ассоциации Англии, которая показала записи эпизода с разных ракурсов.

Ранее Алли пояснял, что показывал жест не арбитру встречи Клеману Тюрпену, а своему напарнику по команде Уокеру.

Напомним, что встреча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года между Англией и Словакией завершилась победой англичан со счетом 2:1.